Il Brasile ha subito la sua sesta eliminazione consecutiva in un torneo internazionale, segnando un nuovo record di anni senza vittorie mondiali. La nazionale brasiliana, dopo aver incontrato una squadra europea, si trova a dover affrontare un momento di crisi, con tensioni interne e critiche sulla gestione. L’allenatore, attualmente in carica, ha annunciato cambiamenti per tentare di risollevare il team. La federazione sta valutando nuove strategie per rinnovare la rosa e migliorare le performance future.

L’anno zero brasiliano. L’ennesimo. L’Europa lontanissima, come la gloria passata. Dopo la sesta eliminazione consecutiva per mano di una nazionale del nostro continente e il nuovo record di anni passati tra la conquista di due Mondiali il Brasile piange, schiuma rabbia e prova a ripartire. Da Carlo Ancelotti. Che ha allungato il suo contratto con la Cbf fino al 2030 poco prima del Mondiale e che nella tragica notte del MetLife è stato riconfermato urbi et orbi da Rodrigo Caetano, dt federale. La cosa più ovvia da fare, ripartire da “Anselocci”. Che è uscito scosso dalla sconfitta con la Norvegia, e che ora dovrà ricostruire anche il suo staff visto che suo figlio Davide torna in Europa per guidare il Lilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il crollo del Brasile: finte stelle e caos federazione, ora Ancelotti cambierà tutto

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