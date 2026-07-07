Il Collegio 10 quando inizia professori e location
Il Collegio 10 tornerà presto in onda con nuovi studenti pronti a seguire le regole dell’istituto. La trasmissione è stata confermata, e la data di inizio non è ancora stata comunicata. I partecipanti dovranno affrontare le sfide quotidiane e prepararsi per l’esame finale, che rappresenta il momento conclusivo del percorso. La location e i dettagli sul corpo docente non sono stati ancora resi noti.
Il Collegio 10 è stato confermato e presto tornerà in onda, con nuovi studenti pronti ad affrontare le rigide regole imposte dall’istituto, tentando di superare l’esame finale. Quando andrà in onda Il Collegio 10. Partiamo dalle informazioni più importanti per i telespettatori che attendono il ritorno del Collegio. Quando andrà in onda? Con molta probabilità il docu-reality verrà prima trasmesso in anteprima su RaiPlay nel dicembre 2026. Mentre per vederlo in chiaro su Rai 2 bisognerà attendere gennaio 2027. In che anno sarà ambientato? Se nelle prime edizioni la produzione aveva scelto di andare indietro nel tempo, portando gli studenti in un’epoca a loro sconosciuta e decisamente difficile, Il Collegio 10 farà un salto nel tempo inferiore. 🔗 Leggi su Dilei.it
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