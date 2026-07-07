il collegio 10 quando inizia professori e location

Notizia in breve

Il Collegio 10 tornerà presto in onda con nuovi studenti pronti a seguire le regole dell’istituto. La trasmissione è stata confermata, e la data di inizio non è ancora stata comunicata. I partecipanti dovranno affrontare le sfide quotidiane e prepararsi per l’esame finale, che rappresenta il momento conclusivo del percorso. La location e i dettagli sul corpo docente non sono stati ancora resi noti.