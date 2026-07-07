Il Comitato olimpico internazionale ha revocato la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dall’ottobre 2023. Di conseguenza, gli atleti russi potranno tornare a partecipare alle competizioni internazionali, comprese le qualificazioni per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La decisione permette loro di gareggiare sotto bandiera neutra, senza simboli nazionali. La revoca delle restrizioni apre la strada a un ritorno più ampio nelle competizioni mondiali.

Il Comitato olimpico internazionale ha revocato la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dall’ottobre 2023. In questo modo apre di fatto la strada al ritorno degli atleti russi nelle competizioni internazionali, comprese le qualificazioni ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La decisione segna una svolta rispetto alla linea adottata dopo l’invasione dell’Ucraina. A Parigi 2024 e ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 avevano potuto gareggiare soltanto pochi atleti russi, ammessi come atleti neutrali individuali dopo un controllo del Cio che verificava, tra le altre cose, l’assenza di sostegno pubblico alla guerra. Ma con... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Cio cancella le restrizioni e apre al ritorno degli atleti russi nelle competizioni sportive

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le atlete transgender potranno essere escluse dalle competizioni sportive femminili organizzate dalle scuole pubblicheLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che gli Stati possono vietare alle atlete transgender di partecipare alle competizioni sportive...

CIO annulla la sospensione del Comitato Olimpico Russo: nuova era per gli atleti russi.Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo, consentendo agli atleti russi di tornare a partecipare...

Argomenti più discussi: Come cambiano nel tempo le case e i paesi abbandonati? Quando l'uomo se ne va, la natura non cancella ciò che trova, lo trasforma; Il Csm cancella la mafia al nord: l’ultima bufala dell’antimafia militante; Antonelli cancella la rabbia di Silverstone con Sinner a Wimbledon: Insieme per portare in alto l'Italia; Lexus taglia lo sviluppo della LF-ZC: guai per i fornitori | FP - News - Auto.

Pietro e Paolo insegnano che la comunione a cui il Signore chiama è un’armonia di voci e volti e non cancella la libertà di ognuno I nostri Patroni a volte si sono confrontati e scontrati con franchezza evangelica. Eppure ciò non gli ha impedito di vivere la conc x.com

Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su GoogleIl Cio ha revocato le restrizioni agli atleti bielorussi, che potranno tornare a rappresentare il proprio Paese a pieno titolo alle Olimpiadi. Non cambia invece la situazione della Russia, sul cui ... sport.sky.it