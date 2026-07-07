Il caso del mulino di Canevara Rc | Ma quali spese oculate Si fa solo il gioco dei privati
Il caso del mulino di Canevara resta al centro di polemiche tra le forze politiche locali. La maggioranza dei Civici Apuani ha fornito spiegazioni che sono state contestate da un circolo di Rifondazione Comunista, che ha criticato le modalità di gestione e le spese associate. La discussione coinvolge le modalità di intervento e le decisioni prese riguardo al mantenimento o alla valorizzazione del sito. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela del patrimonio locale.
Continua a fare discutere il caso del mulino di Canevara. Alle ’spiegazioni’ della maggioranza, in questo caso dei Civici Apuani, risponde il circolo della montagna di Rifondazione Comunista. "Quando si risponde pubblicamente occorrerebbe prima di tutto leggere gli atti – afferma Rc –. La consigliera del Polo, Bennati, con la sua mozione, chiedeva principalmente che il Comune interloquisse con la Provincia per arrivare a un accordo di convenzione sull’utilizzo pubblico del mulino di Canevara. Noi riteniamo sia sbagliato mettere all’asta beni pubblici, sottraendoli alla collettività. Mantenere la disponibilità pubblica del patrimonio immobiliare con progettualità sociali a favore di tutta la cittadinanza deve essere una priorità di chi ha a cuore il benessere collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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