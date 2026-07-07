Il caso del mulino di Canevara Rc | Ma quali spese oculate Si fa solo il gioco dei privati

Notizia in breve

Il caso del mulino di Canevara resta al centro di polemiche tra le forze politiche locali. La maggioranza dei Civici Apuani ha fornito spiegazioni che sono state contestate da un circolo di Rifondazione Comunista, che ha criticato le modalità di gestione e le spese associate. La discussione coinvolge le modalità di intervento e le decisioni prese riguardo al mantenimento o alla valorizzazione del sito. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela del patrimonio locale.