Le autorità hanno dichiarato che le decisioni sull'apertura di negozi etnici non saranno basate sulla nazionalità dei titolari. Si continuerà a seguire regolamenti urbanistici e commerciali per indirizzare le aperture, puntando a favorire attività compatibili con le funzioni del quartiere. La scelta di insediamento degli esercizi commerciali sarà quindi determinata da criteri di coerenza con le norme vigenti, senza considerare l'origine dei titolari.

Sì a regolamenti urbanistici e commerciali capaci di orientare l’insediamento delle attività, favorendo quelle maggiormente coerenti con le funzioni del centro storico e limitando l’insediamento di quelle che, per caratteristiche e modalità di esercizio, risultano meno coerenti con le funzioni proprie del centro storico (come il caso della proliferazione di attività automatiche h 24). No a penalizzazioni basate solamente sulla nazionalità dell’imprenditore o di chi vi lavora. Fabio Sbaraglia, assessore allo Sviluppo economico, commercio artigianato e turismo, interviene sulla richiesta del presidente di Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso dei negozi etnici: "Non decideremo quali far aprire secondo la nazionalità dei titolari"

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