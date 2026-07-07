Il bronzo olimpico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per lo stupro di gruppo di una turista
Il Tribunale di Trapani ha condannato in primo grado un ex atleta olimpico a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver commesso uno stupro di gruppo su una turista finlandese. La sentenza si basa sulle accuse di violenza sessuale aggravata. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante un evento sportivo. La condanna riguarda l'imputato, che ha partecipato a un processo in cui sono state ascoltate le testimonianze della vittima.
Il Tribunale di Trapani ha condannato in primo grado Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi, a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese. Stessa pena per gli altri tre imputati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Per non farci mancare niente: il due volte bronzo olimpico Pizzolato è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Fatti risalenti al 2022. L'olimpionico era già sotto processo durante Parigi '24. x.com
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