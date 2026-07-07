Il bronzo olimpico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per lo stupro di gruppo di una turista

Notizia in breve

Il Tribunale di Trapani ha condannato in primo grado un ex atleta olimpico a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver commesso uno stupro di gruppo su una turista finlandese. La sentenza si basa sulle accuse di violenza sessuale aggravata. La vicenda riguarda un episodio avvenuto durante un evento sportivo. La condanna riguarda l'imputato, che ha partecipato a un processo in cui sono state ascoltate le testimonianze della vittima.