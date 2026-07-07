Il Bologna cerca rinforzi a centrocampo | sondaggio per Folorunsho

Il Bologna ha inviato un sondaggio per il centrocampista, classe 1998, attualmente al Napoli dopo un prestito al Cagliari. Il giocatore non rientra nei piani tecnici della squadra partenopea. La società rossoblù sta valutando un possibile trasferimento.

Il nuovo Bologna di Domenico Tedesco è a caccia di rinforzi per il centrocampo e ha messo nel mirino Michael Folorunhso. Il classe '98 è rientrato al Napoli dopo la stagione in prestito al Cagliari ma non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri. I rossoblù hanno effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. Una trattativa vera e propria non è ancora partita ma Folorunsho resta un profilo molto apprezzato in Emilia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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