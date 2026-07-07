Il servizio di emergenza 118 nel Ternano verrà rafforzato con l’aggiunta di un’ambulanza e un aumento delle disponibilità notturne. La Usl 2 afferma che la rete di emergenza territoriale non ha subito depotenziamenti negli ultimi anni e che attualmente garantisce un servizio efficace. L’azienda sanitaria ha annunciato anche l’implementazione delle postazioni del 118 nella zona.

"La rete di emergenza urgenza territoriale nel Ternano non ha subìto alcun depotenziamento negli anni e, allo stato attuale, il servizio 118 garantisce un servizio efficace ed efficiente": a sottolinearlo è la Usl 2 che annuncia anche l’implementazione delle postazioni del 118. "Il servizio di emergenza territoriale, che a Terni si basa sulla presenza di due mezzi di soccorso infermieristici (Terni centro e Terni Nord San Gemini) e un’auto medica, da marzo 2024 può contare anche sul supporto del servizio di elisoccorso regionale. L’organizzazione della rete dell’emergenza territoriale è comunque oggetto di attento e approfondito monitoraggio, da alcuni mesi – sottolinea l’Usl 2 –, in relazione ai flussi e all’attività al fine di evidenziare e intervenire su eventuali criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 118 sarà implementato: "Un’ambulanza aggiuntiva e aumenta il servizio di notte"

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