All' ex Palp di di Marina di Pisa sarà attivo il servizio di emergenza-urgenza 118

A partire dal primo luglio, i locali dell'ex Palp a Marina di Pisa riapriranno come presidio di emergenza-urgenza 118. La struttura sarà aperta per 12 ore ogni giorno e offrirà servizi di pronto intervento alla popolazione locale. La riapertura rappresenta una novità nel settore sanitario della zona, con l’obiettivo di garantire un punto di riferimento per le emergenze. La decisione riguarda l’attivazione di un servizio che non era presente fino a oggi in quella sede.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Dal prossimo 1° luglio, i locali della ex Palp (Pubblica Assistenza Litorale Pisano) a Marina di Pisa riapriranno i battenti, trasformandosi in un presidio attivo 12 ore al giorno con servizi di emergenza-urgenza 118". Lo annuncia il consigliere regionale FdI e vicepresidente del Consiglio.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Intelligenza artificiale nell'emergenza-urgenza: il 24 aprile sarà sottoscritta la “Carta di Catania”La Sicilia si candida a diventare punto di riferimento nazionale nell’innovazione applicata alla sanità di emergenza. anche per italia - irlanda del nord sarà attivo “connect me too”, servizio di audiodescrizione immersiva per persone con disabilità visiveIn occasione della gara tra le nazionali di Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo 2026 allo stadio di Bergamo, tornerà nuovamente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Marina ritrova la ex Palp: Dal primo luglio si riparte. Presidio per 12 ore al giorno; La Croce Azzurra rilancia: Un servizio rafforzato. Presenti il pomeriggio; Sicurezza e controllo del territorio. Dieci le persone deferite. Marina ritrova la ex Palp: Dal primo luglio si riparte. Presidio per 12 ore al giornoIl consigliere Petrucci annuncia la riapertura della storica sede della Pubblica Assistenza Servizi anche 118. L’obiettivo è renderla strutturale e attiva tutto l’anno sul litorale. lanazione.it Jesi, ex industrie Pieralisi: 30 anni di nulla. Area abbandonata e recupero al paloJESI Ex industrie Pieralisi di via Staffolo, «ultimi contatti col privato nel giugno scorso, da lì non abbiamo più avuto interlocuzioni. Siamo in attesa di sviluppi». Lo ha detto l’assessora ... corriereadriatico.it Avevamo preso l’impegno di portare il 118 sul Litorale Pisano e dal primo luglio ci sarà! Oggi pomeriggio sono stato a visitare la palazzina dell’ex PALP a Marina che ospiterà il 118 a partire dal primo luglio grazie alla collaborazione tra amministrazione comu - facebook.com facebook