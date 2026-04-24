Una startup cinese annuncia il rilancio di un nuovo modello di intelligenza artificiale, questa volta a un prezzo più accessibile rispetto ai precedenti. A un anno dal lancio di un chatbot che aveva attirato l’attenzione nel settore, l’azienda presenta ora una versione aggiornata in grado di confrontarsi con i prodotti statunitensi. La notizia ha suscitato reazioni di insoddisfazione negli Stati Uniti, dove il mercato dell’IA è molto competitivo.

La startup cinese torna con un nuovo chatbot in grado di competere con quelli americani. Con una novità sostanziale: a collaborare nella sua costruzione è stata Huawei. Prima, l’azienda era dipendente da Nvidia. Un cambiamento importante, che mette in allarme il colosso statunitense. Washington accusa Pechino di trafugare il suo know-how, rinnovando la rivalità DeepSeek ci riprova. Un anno dopo l’uscita del suo chatbot che ha rivoluzionato il settore, la startup cinese lancia un nuovo modello a basso costo ma in grado di competere con i rivali statunitensi. DeepSeek-V4 “presenta un contesto estremamente lungo di un milione di parole, raggiungendo la leadership sia nel settore nazionale che in quello open source per quanto riguarda le capacità dell’agente, la conoscenza del mondo e le prestazioni di ragionamento”, spiegano dall’azienda.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - DeepSeek lancia un nuovo modello di IA a basso costo. E fa infuriare gli Usa

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