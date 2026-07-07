«Cattolici in politica, se ci siete, battete un colpo». È partita da questa provocazione, monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana (Cec), che in una conferenza stampa a Pompei, con il vescovo di Teggiano-Policastro e segretario della Cec, monsignor Antonio De Luca, ha lanciato un appello alle istituzioni e a quanti sono impegnati in politica, sui temi più cari alla Chiesa campana: aborto, eutanasia, salute e tutela dell’ambiente, immigrazione, sfruttamento del lavoro ma anche spopolamento delle aree interne. L’appello è rivolto alle comunità, ma anche alla classe politica, soprattutto ai cattolici, da cui, si è detto Di Donna «ci aspettiamo una presenza e una testimonianza autentica». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - I vescovi campani: «Politici cattolici, battete un colpo. No a Cpr e deospedalizzazione dell’aborto»

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