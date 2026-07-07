I vescovi campani | Politici cattolici battete un colpo No a Cpr e deospedalizzazione dell’aborto
I vescovi campani chiedono ai politici cattolici di prendere posizione su Cpr e aborto. In una nota, si oppongono alla deospedalizzazione dell’interruzione di gravidanza e invitano i rappresentanti religiosi a manifestare chiaramente il loro orientamento. La richiesta arriva da monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, che sottolinea l’assenza di commenti ufficiali da parte dei politici cattolici su questi temi. La nota non cita nomi specifici o parti politiche.
«Cattolici in politica, se ci siete, battete un colpo». È partita da questa provocazione, monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana (Cec), che in una conferenza stampa a Pompei, con il vescovo di Teggiano-Policastro e segretario della Cec, monsignor Antonio De Luca, ha lanciato un appello alle istituzioni e a quanti sono impegnati in politica, sui temi più cari alla Chiesa campana: aborto, eutanasia, salute e tutela dell’ambiente, immigrazione, sfruttamento del lavoro ma anche spopolamento delle aree interne. L’appello è rivolto alle comunità, ma anche alla classe politica, soprattutto ai cattolici, da cui, si è detto Di Donna «ci aspettiamo una presenza e una testimonianza autentica». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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