I pronostici di domenica 5 luglio | ottavi di finale Mondiali 2026

Domenica 5 luglio si svolgono gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con due partite: Brasile contro Norvegia e Messico contro Inghilterra. Le due sfide sono tra le più attese del turno, con pronostici che differiscono a seconda delle valutazioni sulle formazioni. Le gare si disputano in orari diversi, e le squadre cercano di qualificarsi ai quarti di finale. Nessun ulteriore dettaglio sui risultati o sugli esiti delle partite.

I pronostici di domenica 5 luglio, proseguono gli ottavi di finale con Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra Il programma degli ottavi di finale del Mondiale propone due sfide molto interessanti, con pronostici differenti. In Brasile-Norvegia la Seleção parte favorita, ma difficilmente avrà vita facile contro una nazionale che ha dimostrato di saper sfruttare ogni occasione in fase offensiva. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il Brasile di Carlo Ancelotti dispone di maggiore qualità tecnica di un reparto offensivo capace di creare numerose occasioni da gol. La Norvegia, però, arriva a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato la Costa d’Avorio e può contare su uno dei centravanti più prolifici del panorama internazionale, Erling Haaland, elemento in grado di colpire anche con pochi palloni giocabili. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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