Il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il programma dei Giochi delle Alpi Francesi del 2030, includendo tre nuove discipline e sedici eventi. Tra le novità ci sono gare miste di PGS e skicross, oltre a un’innovazione nel biathlon. In totale, sono stati aggiunti 19 eventi rispetto alla proposta iniziale, portando il totale a 26 nuove discipline rispetto ai programmi precedenti. La decisione riguarda tutte le federazioni coinvolte e il comitato organizzatore.

Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha definito il programma dei Giochi Olimpici Invernali delle Alpi Francesi 2030: in tutto le Federazioni Internazionali ed il Comitato Organizzatore avevano proposto 26 nuovi eventi, e quest’oggi sono stati aggiunti 3 discipline e 16 eventi. Le modifiche sono state attuate per raggiungere la parità di genere e promuovere l’innovazione e l’interesse dei giovani, in linea con i principi approvati nel 2024: le quote per gli atleti sono state modificate in diverse discipline, per un totale di 3046 posti, con 1525 donne e 1521 uomini (incluso lo sci alpinismo). Questi cambiamenti... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - I nuovi sport olimpici per i Giochi delle Alpi Francesi 2030: l’Italia sorride per le gare miste di PGS e skicross, novità nel biathlon

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