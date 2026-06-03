I migliori smartphone Xiaomi che puoi comprare nel 2026
Tra gli smartphone Xiaomi disponibili nel 2026, vengono segnalati vari modelli scelti dagli editor di GQ Italia. Quando si acquista tramite i link di vendita indicati, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I migliori smartphone Xiaomi sono la scelta perfetta per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo senza rinunciare a prestazioni elevate. In pochi anni, il brand cinese è riuscito a conquistare milioni di utenti grazie a telefoni capaci di offrire caratteristiche da top di gamma a prezzi molto più accessibili rispetto alla concorrenza. Una strategia vincente che ha permesso a Xiaomi di diventare stabilmente uno dei produttori di smartphone più importanti al mondo, alle spalle di Apple e Samsung. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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