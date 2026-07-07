I lavoratori di Econord sono in presidio per chiedere miglioramenti. Rivendicano il riconoscimento di un contratto di secondo livello, condizioni economiche più adeguate e maggior sicurezza sul lavoro. Segnalano mezzi inadeguati e disparità tra i dipendenti. La protesta prosegue per ottenere risposte concrete dall’azienda.

"Chiediamo il riconoscimento di una contrattazione di secondo livello, condizioni economiche adeguate, più sicurezza e risposte concrete da parte dell’azienda". I lavoratori di Econord, la Rsu, la rappresentanza per la sicurezza e i sindacalisti esterni di Fp-Cgil e Fiadel sono scesi in presidio in piazza della Resistenza, fuori dal municipio, per portare le loro rivendicazioni rispetto all’appalto di igiene urbana. Gli addetti, nei giorni scorsi, hanno sottolineato la disparità nel trattamento dei benefici della contrattazione di secondo livello tra le imprese (associazioni temporanee con Econord) che fanno lo stesso lavoro. Inoltre, hanno lamentato condizioni di lavoro, a Paderno, non dignitose: "mezzi inadeguati, salario accessorio, spogliatoi da migliorare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I lavoratori di Econord in presidio: "Mezzi inadeguati e disparità"

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