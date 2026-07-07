Il 10 luglio, i Gipsy Kings si esibiranno al Fiesta Roma Latin Festival, portando sul palco il loro stile di rumba flamenca e pop latino. La band, tra le più riconoscibili a livello mondiale, farà ballare il pubblico con brani come «Djobi djoba». La serata promette di coinvolgere diverse generazioni, con un repertorio che unisce tradizione e musica moderna. L’evento si svolge in una location all’aperto nel centro della città.

È una delle band più amate e riconoscibili al mondo. I Gipsy Kings tornano ad accendere la notte della Capitale con il loro mix di rumba flamenca e pop latino che, al grido di «Djobi djoba», fa scatenare in pista generazioni differenti. Appuntamento venerdì 10 luglio al Fiesta Roma Latin Festival, storico punto di riferimento dell’estate capitolina dedicata alla musica e alla cultura latina all'Eur (Via delle Tre Fontane, 24). Il gruppo francese di origini gitane, celebre per aver portato la rumba flamenca al successo internazionale, salirà sul palco del Fiesta per una serata che si preannuncia piena di ritmo, emozioni e atmosfere senza tempo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - I Gipsy Kings accendono la notte: in concerto il 10 luglio al Fiesta Roma Latin Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiesta Roma Latin Festival: il calendario dei concerti di luglioIl Fiesta Roma Latin Festival presenta il calendario dei concerti di luglio, portando in città musica internazionale e ritmi sudamericani.

Fiesta Roma Latin Festival: il programma di luglio tra urban, dembow e rumba gitanaIl Fiesta Roma Latin Festival di luglio a Roma presenta una programmazione con artisti internazionali di musica latina, tra urban, dembow e rumba...

I Gipsy Kings accendono la notte: in concerto il 10 luglio al Fiesta Roma Latin FestivalÈ una delle band più amate e riconoscibili al mondo. I Gipsy Kings tornano ad accendere la notte della Capitale con il loro mix di rumba flamenca e pop latino che, al grido di Djobi djoba, fa scaten ... roma.corriere.it

I Gipsy Kings in concerto al Fiesta Roma Latin Festival il 10 luglioIl Fiesta Roma Latin Festival, storico punto di riferimento dell’estate capitolina dedicata alla musica e alla cultura latina, si prepara ... msn.com