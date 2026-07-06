Il Fiesta Roma Latin Festival di luglio a Roma presenta una programmazione con artisti internazionali di musica latina, tra urban, dembow e rumba gitana. La manifestazione si inserisce tra gli eventi più attesi dell’estate romana, confermandosi come un punto di riferimento per le sonorità provenienti dall’America Latina e da altre regioni. La kermesse si svolge su un palcoscenico cittadino dedicato a diverse anime musicali, attirando pubblico interessato a vari generi della musica latina.

Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere le diverse anime della musica latina. La programmazione di luglio del Fiesta Roma Latin Festival si arricchisce di nomi internazionali, confermandosi un punto di riferimento per le sonorità d’oltreoceano e inserendosi tra i più attesi concerti dell’estate romana. Dal ritmo travolgente del Sud America fino alle tradizioni gitane europee, il cartellone offre una panoramica completa sulle tendenze musicali contemporanee. L’onda cubana e il fenomeno del funk brasiliano. La musica urban cubana trova la sua massima espressione in Charly e Johayron (Roberto Johayron Amores Rodríguez e Charly). Il duo, che ha debuttato con il singolo Cohete, ha scalato le classifiche grazie a successi come El Viento e Tequila Limón. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Fiesta Roma Latin Festival: il programma di luglio tra urban, dembow e rumba gitana

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