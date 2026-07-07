Giovedì 9 si è aperta a Fano la rassegna “I Giovedì della Confraternita”, che si concluderà il 3 ottobre. L’evento si svolge presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio, dedicata a San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte del santo. La serie di incontri, dedicati alla storia e alle tradizioni della confraternita, si tiene ogni giovedì fino a inizio ottobre.

Parte giovedì 9 la rassegna " I Giovedì della Confraternita " e si concluderà il 3 ottobre, in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco a cui è dedicata una delle cappelle della Chiesa di Santa Maria del Suffragio. Proprio in questa cappella nella giornata del 3 ottobre sarà ricollocata la Pala cinquecentesca del pittore bresciano Gerolamo Muziano che ritrae San Francesco in preghiera. Nel primo appuntamento di giovedì 9 il protagonista sarà il nuovo libro del giornalista Silvano Clappis "Le prigioni di Fano". "Scopriremo – spiega Francesco Fragomeno che organizza ‘I Giovedì della Confraternita’ insieme a Carlino Bertini, priore della Confraternita del Suffragio – che non c’era solo la Rocca Malatestiana, ma le carceri in città erano più di una". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I Giovedì della Confraternita". Fano si racconta al Suffragio

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