Prima dell’uscita prevista per il 16 luglio, sono state pubblicate le prime reazioni di critici americani sul film di Christopher Nolan. Le opinioni diffuse sui social e sui principali siti riguardano giudizi positivi e definiscono il film come un capolavoro. Le recensioni si concentrano sull’apprezzamento generale e sulla qualità della produzione. Nessuna opinione ufficiale o commento ufficiale è stato ancora rilasciato dalla produzione o dai distributori.

I n attesa dell’uscita al cinema il prossimo 16 luglio, questa notte su numerosi siti americani sono state pubblicate le prime reazioni della stampa su Odissea di Christopher Nolan. Attesissimo adattamento del poema epico di Omero con un supercast composto, tra gli altri, da Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron e Tom Holland. Cosa dicono dunque i critici sul film più atteso della stagione estiva? “The Odyssey”, il teaser trailer del nuovo film di Christopher Nolan X Leggi anche › Matt Damon sarà Ulisse in “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan Odissea di Christopher Nolan: le reaction della stampa a pochi giorni dall’uscita del film. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I critici americani hanno pubblicato sui loro social i primi giudizi sintetici sul film. E per tutti il film è un capoalvoro

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