I Cinque Stelle vanno all’attacco | prima in Parlamento poi anche in Regione

Il ministro Roberto Calderoli ha annunciato di essere disposto a rivedere i parametri che definiscono i comuni montani. Questa proposta riguarda circa 600 realtà italiane, tra cui 29 nelle Marche, che attualmente non sono più considerate montane secondo le normative vigenti. I Cinque Stelle hanno reagito passando dall’attacco in Parlamento a un’azione anche a livello regionale, chiedendo chiarimenti e verifiche sulla reale volontà di modificare i criteri.

Rischia di essere un bluff la disponibilità del ministro Roberto Calderoli a rivedere i parametri della legge in base ai quali 600 comuni italiani – 29 nelle Marche – non sono più montani. E’ quanto temono il capogruppo regionale Marta Ruggeri (foto) e il parlamentare Roberto Cataldi di M5S, che hanno presentato due interrogazioni, in Regione e al Senato. "Calderoli ha aperto alla revisione alla condizione quasi impossibile dell’unanimità delle Regioni nella Conferenza unificata. Il rischio che sia un bluff per scaricare le colpe è altissimo. Le posizioni tra le Regioni sono polarizzate e lo stallo rischia di blindare criteri che favoriscono il nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Elisa Pirro in collegamento con Rainews24 - 03/02/2026

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