Numerosi cantieri sono stati posti sotto sequestro, creando tensione tra le famiglie coinvolte. Alcune di esse hanno ricevuto le fideiussioni necessarie per ricostruire le proprie vite, segnando una prima svolta nella vicenda. La notizia riguarda principalmente acquirenti di immobili nel quartiere dell’Isola, dove i lavori di costruzione sono stati interrotti. Le famiglie attendono ulteriori sviluppi, mentre le istituzioni continuano a monitorare la situazione.

di Andrea Gianni MILANO Per la maggior parte delle famiglie che stavano acquistando una casa in via Lepontina, nel "Giardino segreto" all’Isola posto sotto sequestro a maggio 2024, è arrivata la via d’uscita dal tunnel, perché grazie al fallimento della società Lepontina 7-9 srl sono riusciti a far valere le fideiussioni e recuperare almeno in parte i soldi versati. Gli acquirenti di appartamenti in altri cantieri finiti al centro delle inchieste sulla gestione dell’ urbanistica restano in sospeso, adattandosi a soluzioni abitative “tampone“ e sperando in uno sblocco mentre il tempo passa. Strade diverse, legate dalla stessa battaglia che a metà luglio sfocerà in una nuova manifestazione, in attesa dell’esito degli altri processi dopo l’assoluzione di dipendenti comunali e costruttori nel “capitolo“ Torre Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I cantieri sotto sequestro. La rabbia e la prima svolta: "Incassate le fideiussioni per ricostruirci una vita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carcere di Sollicciano, sette sezioni sotto sequestro: è la prima volta in Italia per una struttura penitenziariaIl 16 giugno 2026, sette sezioni del carcere di Sollicciano sono state poste sotto sequestro preventivo dal giudice per le indagini preliminari su...

Inquinamento Sarno: due cantieri navali sotto sequestroDue cantieri navali a Torre Annunziata sono stati messi sotto sequestro preventivo a seguito di controlli mirati a contrastare l'inquinamento del...