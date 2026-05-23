Hyundai lancia Dark Line su i20 e Bayon stile nero e tecnologia per tutti

Da ildenaro.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hyundai ha annunciato il lancio dell’allestimento Dark Line anche sui modelli i20 e Bayon, dopo il successo ottenuto sulla Tucson. Questa versione si distingue per dettagli estetici in nero e l’inclusione di tecnologie specifiche. La proposta è rivolta a clienti interessati a un look più scuro e a funzionalità aggiuntive sui due modelli. La distribuzione di questa allestimento avviene in Italia.

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MILANO (ITALPRESS) – Hyundai amplia in Italia l’allestimento Dark Line, già introdotto con successo su Hyundai Tucson, estendendolo ora ai modelli i20 e Bayon. Il progetto punta a rafforzare il posizionamento del brand nei segmenti B e SUV-B con una proposta caratterizzata da design distintivo, contenuti tecnologici e un prezzo competitivo. La nuova i20 Dark Line si distingue per elementi estetici in Glossy Black, cerchi da 16?, tetto e dettagli esterni neri, oltre a interni con rivestimenti scuri e cielo nero. La dotazione include sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, infotainment con display da 10,25?, strumentazione digitale e connettività avanzata con servizi Bluelink e aggiornamenti OTA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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