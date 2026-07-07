House of the Dragon 3 | perché Corlys attacca Rhaenyra e come questo cambia il libro

Da nerdpool.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon, Corlys Velaryon attacca Rhaenyra Targaryen, rompendo un'alleanza consolidata. La sua presa di posizione provoca una svolta significativa nella narrazione rispetto al libro, modificando le dinamiche tra i personaggi principali. La scena mostra un conflitto aperto tra i due, con Corlys che critica le scelte di Rhaenyra. Questa rottura si inserisce nel quadro delle tensioni politiche e delle alleanze in evoluzione nell’universo della serie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon ci regala le solite, letali macchinazioni politiche a cui l’universo di Game of Thrones ci ha abituati, ma inserisce una rottura drastica e inaspettata tra Rhaenyra Targaryen e uno dei suoi più preziosi alleati: Lord Corlys Velaryon. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Perché Rhaenyra si rifiuta di legittimare Alyn e Addam. Dopo aver offerto il proprio cognome ad Alyn e Addam nel precedente episodio, Corlys cerca di formalizzare la promessa. Durante una cena con Rhaenyra, chiede esplicitamente alla Regina di legittimare i due ragazzi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

house of the dragon 3 perch233 corlys attacca rhaenyra e come questo cambia il libro
© Nerdpool.it - House of the Dragon 3: perché Corlys attacca Rhaenyra e come questo cambia il libro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

House of the Dragon | S3 Ep1 Reaction | STOP, JACE!

Video House of the Dragon | S3 Ep1 Reaction | STOP, JACE!

Notizie e thread social correlati

House of the Dragon 3 riscrive la storia di Rhaenyra Targaryen eliminando un dettaglio chiave del libroNel secondo episodio della terza stagione di House of the Dragon, Rhaenyra Targaryen raggiunge il suo obiettivo e si incorona.

House of the Dragon 3×02: La differenza tra serie e libro quando Rhaenyra rivendica il Trono di Spade è devastanteNel secondo episodio di House of the Dragon, la scena in cui Rhaenyra rivendica il Trono di Spade si distingue per la sua intensità emotiva.

Temi più discussi: Recensione House Of The Dragon 3x02 | Queen's Landing incorona Rhaenyra; House of the Dragon 3, episodio 2: un cammino di lacrime e sangue. La recensione; Il ritorno dei draghi: nella seconda puntata di House of the Dragon 3 i Neri riprendono la capitale; House of the Dragon 3×03 – Il peso schiacciante della corona e l’illusione della pace.

house of the dragonHouse of the Dragon 3, il banchetto della regina. Recensione dell'episodio 3Dopo essersi presa il trono di spade, Rhaenyra è costretta a fare i conti con la crisi economica della capitale, prendendo decisioni scomode e scegliendo da che parte stare. La nuova puntata dello spi ... tg24.sky.it

house of the dragonQuanto è difficile essere un bravo sovrano? La terza puntata di House of the Dragon 3 ce lo mostraDopo aver eliminato Hightower ed essersi ripresa Approdo del Re, Rhaenyra deve governare un regno allo sbando. Il risultato? Un episodio con poca azione, ma tanta sostanza: anticipazioni e recensione ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web