Il terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon ci regala le solite, letali macchinazioni politiche a cui l’universo di Game of Thrones ci ha abituati, ma inserisce una rottura drastica e inaspettata tra Rhaenyra Targaryen e uno dei suoi più preziosi alleati: Lord Corlys Velaryon. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Perché Rhaenyra si rifiuta di legittimare Alyn e Addam. Dopo aver offerto il proprio cognome ad Alyn e Addam nel precedente episodio, Corlys cerca di formalizzare la promessa. Durante una cena con Rhaenyra, chiede esplicitamente alla Regina di legittimare i due ragazzi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3: perché Corlys attacca Rhaenyra e come questo cambia il libro

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House of the Dragon | S3 Ep1 Reaction | STOP, JACE!

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La terza stagione di #HouseOfTheDragon prosegue con un episodio più strategico e meno spettacolare, ma comunque fondamentale per gli equilibri del potere. Lo analizziamo qui nel dettaglio (attenzione agli #spoiler) x.com

Il Dialogo in House of the Dragon [Spoiler PRINCIPALI] reddit

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