House of the Dragon 3 | perché Corlys attacca Rhaenyra e come questo cambia il libro
Nel terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon, Corlys Velaryon attacca Rhaenyra Targaryen, rompendo un'alleanza consolidata. La sua presa di posizione provoca una svolta significativa nella narrazione rispetto al libro, modificando le dinamiche tra i personaggi principali. La scena mostra un conflitto aperto tra i due, con Corlys che critica le scelte di Rhaenyra. Questa rottura si inserisce nel quadro delle tensioni politiche e delle alleanze in evoluzione nell’universo della serie.
Il terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon ci regala le solite, letali macchinazioni politiche a cui l’universo di Game of Thrones ci ha abituati, ma inserisce una rottura drastica e inaspettata tra Rhaenyra Targaryen e uno dei suoi più preziosi alleati: Lord Corlys Velaryon. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Perché Rhaenyra si rifiuta di legittimare Alyn e Addam. Dopo aver offerto il proprio cognome ad Alyn e Addam nel precedente episodio, Corlys cerca di formalizzare la promessa. Durante una cena con Rhaenyra, chiede esplicitamente alla Regina di legittimare i due ragazzi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
House of the Dragon | S3 Ep1 Reaction | STOP, JACE!
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