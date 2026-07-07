Il 4 luglio si è conclusa la serie di dodici concerti di Harry Styles allo stadio di Wembley, una residency che ha attirato molta attenzione. Durante l’ultima serata, sul palco sono stati celebrati i festeggiamenti per il Pride, e uno striscione commemorativo è stato svelato per ricordare questa serie di spettacoli. Inoltre, è salita sul palco anche la sorella dell’artista, che ha fatto un’apparizione speciale.

Il 4 luglio, Harry Styles ha concluso la sua storica serie di dodici concerti allo stadio di Wembley. L’ultima serata è stata arricchita da una celebrazione del Pride sul palco, dallo svelamento di uno striscione commemorativo per celebrare la sua residency da record e, soprattutto, dall’apparizione speciale della sorella Gemma. «Mio fratello minore sta per concludere una serie di dodici serate da record. Nella vita di tutti i giorni non ti vedo affatto in questo modo: per me sei un fratello, uno zio e un migliore amico», ha detto quest’ultima, rivolgendosi al fratello. «E vedere l’incredibile comunità che si è creata attorno a te è semplicemente indescrivibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Styles ha concluso la sua residency da record a Wembley: e ora?

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Harry Styles - Intro, Are You Listening Yet, Golden Live at Wembley (Night 2) 2026

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