Hamas scioglie il governo di Gaza

Da metropolitanmagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hamas ha annunciato questa mattina lo scioglimento del governo nella Striscia di Gaza. È stato istituito un comitato tecnico e transitorio incaricato di gestire i servizi pubblici e l’amministrazione civile. La decisione è stata comunicata senza dettagli sui tempi o sulle modalità di transizione. Nessun commento è stato rilasciato riguardo alle ripercussioni politiche o alle reazioni internazionali. La misura mira a creare un organismo temporaneo per garantire i servizi essenziali.

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Hamas ha annunciato stamattina lo scioglimento dell’organismo di governo della Striscia di Gaza, aprendo la strada a un comitato tecnico e transitorio per l’attuazione dei servizi pubblici e dell’amministrazione civile. Ismail al-Thawabta, direttore dell’ufficio stampa del governo a Gaza, ha annunciato durante una conferenza stampa urgente tenuta a Deir al-Balah, alla presenza dei rappresentanti delle fazioni palestinesi, il raggiungimento di un’intesa per affidare ad  Abdel Hadi al-Agha, sottosegretario del ministero degli Affari religiosi (Awqaf), la guida di una “commissione temporanea per la gestione degli affari” e la supervisione dei suoi lavori nel periodo di transizione, fino a quando il comitato nazionale avrà assunto pienamente le proprie funzioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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