Il governo che gestisce Gaza per conto di Hamas si è dimesso, trasferendo i poteri a un comitato tecnico palestinese. La decisione arriva dopo l’accordo con il piano americano per il dopoguerra. La transizione è stata annunciata oggi. Non ci sono ancora dettagli sulle tempistiche o sui prossimi passi. La mossa riguarda esclusivamente l’amministrazione locale, senza coinvolgimento di altri enti o attori internazionali.

Roma, 6 lug. (askanews) - Il governo che amministra la Striscia di Gaza per conto di Hamas si è dimesso per trasferire i propri poteri al comitato tecnico palestinese previsto dal piano del presidente americano Donald Trump per il dopoguerra. L'annuncio di Hamas: "Sua Eccellenza, il capo del comitato di emergenza del governo e capo ad interim del Dipartimento di monitoraggio del governo (il signor Mohammed Jawad Abdul-Khaliq al-Farra, ndr) ha presentato ufficialmente le sue dimissioni - ha dichiarato Ismail al-Thawabta, capo ufficio stampa del governo - Ha inoltre deciso di sciogliere il comitato per agevolare la transizione amministrativa e governativa al Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza (NCAG)". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Quotidiano.net - Hamas scioglie governo a Gaza: ora entri comitato tecnico palestinese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hamas annuncia lo scioglimento dell’organismo di governo a Gaza: “Pronti a garantire il successo del comitato tecnico”Il governo di Hamas a Gaza ha annunciato lo scioglimento del Comitato d’emergenza, l’amministrazione che gestisce l’enclave.

Gaza, Hamas scioglie l'organismo di governo nella StrisciaIl governo di Hamas a Gaza ha annunciato lo scioglimento del Comitato di emergenza, l’amministrazione che gestisce la Striscia.

Si parla di: Il tifone Bavi si avvicina a Guam e alle Isole Marianne, raffiche fino a 315 km/h.

Gaza, Hamas scioglie l'organismo di governo nella StrisciaIl governo di Hamas a Gaza ha annunciato le dimissioni del cosiddetto ‘Comitato di ... msn.com

Gaza, Hamas scioglie l'organismo di governo. Israele: Solo un'operazione mediaticaLeggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Hamas scioglie l'organismo di governo. Israele: 'Solo un'operazione mediatica' ... tg24.sky.it