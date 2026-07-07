Haiti un milione e mezzo di sfollati e 1.600 persone uccise in tre mesi

In tre mesi, a Haiti, si registrano 1.600 morti e un milione e mezzo di sfollati. Le bande armate controllano ampie zone del paese, impedendo l'accesso a servizi essenziali e paralizzando le istituzioni. La crisi, innescata dall'assassinio del presidente nel luglio 2021, si è intensificata con l'espansione del loro potere e il collasso di infrastrutture e servizi pubblici.

Haiti vive una crisi senza precedenti almeno dall'assassinio del presidente Jovenel Moïse, avvenuto nel luglio 2021. Da allora le bande armate hanno progressivamente esteso il proprio controllo, paralizzando istituzioni, infrastrutture e servizi essenziali. Nel 2025, secondo la Banca Mondiale, l'economia haitiana si è contratta per il settimo anno consecutivo, con un calo del Pil reale del 2,7% e un'inflazione media del 28,3%. Per il 2026 le prospettive restano molto fragili . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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