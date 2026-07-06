Con l’arrivo del caldo, molte persone preferiscono indossare ciabatte o infradito mentre guidano. Tuttavia, il Codice della Strada non vieta espressamente di guidare con queste calzature. La normativa richiede che il conducente abbia il pieno controllo dei pedali, ma non specifica quali scarpe indossare. Guidare con ciabatte può comportare rischi di scivolamento o perdita di controllo, e in caso di incidente, potrebbe influire sulla valutazione della responsabilità.

Con l'arrivo del caldo, ciabatte e infradito diventano le calzature preferite da molti automobilisti e motociclisti. Ma quando ci si mette al volante, o in sella, quella scelta apparentemente innocua può trasformarsi in un problema, sia per la sicurezza stradale sia per il portafoglio. La domanda che si pongono in tanti è sempre la stessa: si può guidare con le ciabatte? La risposta è affermativa, ma richiede qualche precisazione, perché la normativa è meno netta di quanto si creda. Partiamo da una buona notizia per chi ama la comodità: oggi nessuna norma vieta di guidare con ciabatte, infradito o persino a piedi nudi. Il divieto esplicito di guidare in ciabatte, in vigore per anni, è caduto nel 1993: da quella riforma il legislatore ha smesso di elencare le calzature ammesse, rimettendo la scelta al giudizio di chi guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guidare in ciabatte è legale? Cosa dice il Codice della Strada

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