Il presidente della federazione ha espresso irritazione per il caso Balogun, sottolineando che tali situazioni minano la credibilità del calcio. Gravina ha criticato le ingerenze politiche nel settore e ha ribadito la necessità di mantenere l’indipendenza delle istituzioni sportive. La vicenda riguarda un giocatore coinvolto in questioni legate a influenze esterne, che rischiano di compromettere l’immagine e l’integrità del calcio nazionale.

Gabriele Gravina è visibilmente irritato di fronte al caso Balogun. Perché forse lui meglio di altri da presidente federale aveva intercettato il potenziale pericolo delle ingerenze della politica. Tanto che come vicepresidente Uefa aveva fatto emergere il problema: "Ho sollevato proprio in Esecutivo alcune perplessità su alcune anomalie di gestione rispetto al ruolo di guardiano delle regole che la Fifa deve avere. Mi riferisco all’audizione del senatore Lotito alla Settima Commissione, quando disse serenamente di aver parlato 40 minuti con i presidenti della Fifa Infantino chiedendogli di commissariare la Figc: una chiara violazione che però la dice lunga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gravina: "Il caso Balogun? Così si mina la credibilità del calcio"

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