L’amministratore di un condominio in via Caldirolo si è dimesso dopo un’assemblea durata diverse ore. La decisione è stata comunicata a seguito di insulti e illazioni da parte di alcuni proprietari. L’amministratore ha anche annunciato l’intenzione di impugnare il bilancio condominiale, che considerava contestabile. La situazione ha generato tensioni tra i condomini e ha portato alla fine anticipata del suo incarico.

Il Grattacielo riserva sempre delle sorprese. Dopo un’assemblea infuocata degli inquilini, ieri pomeriggio in via Caldirolo, l’amministratore di condominio Francesco Donazzi si è dimesso a causa delle illazioni e offese nei suoi confronti da parte di alcuni proprietari e ha fatto capire che potrebbe adire le vie legali. Ma ieri le sorprese non sono finite qui. Subito in avvio uno dei condomini, Daniela Pachera, ha messo in discussione la regolarità della seduta perché la convocazione non era arrivata a tutti tramite raccomandata, ma, per lo più, attraverso mail o messaggi Whatsapp. Molti dei proprietari, infatti, non hanno un indirizzo, perché sono rimasti senza casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, nuovo caos. L’amministratore lascia: "Il bilancio sarà impugnato"

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