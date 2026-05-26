Sabar ha un nuovo amministratore unico | è Francesco Rovesti Positivo il bilancio | negli otto Comuni il 91% di differenziata

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’assemblea dei soci di Sabar ha approvato il bilancio 2025 e nominato come nuovo amministratore unico Francesco Rovesti, che prende il posto di Ezio Albertini, presidente dal 2017. Il bilancio mostra un livello di raccolta differenziata pari al 91% negli otto Comuni serviti.

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L’assemblea dei soci di Sabar, società di servizi della Bassa reggiana, ha approvato il bilancio 2025 e nominato il nuovo amministratore unico, Francesco Rovesti, che sostituisce Ezio Albertini, presidente dal 2017, ringraziato per "l’importante percorso di crescita realizzato". Francesco Rovesti, originario di Gualtieri, è ingegnere gestionale con specializzazione informatica, esperto in innovazione tecnologica e intelligenza artificiale applicata ai servizi ambientali. Positivo il bilancio, che conferma servizi offerti ai cittadini con costi di gestione tra i più bassi a livello regionale. Negli otto Comuni serviti è stato raggiunto il 91% di raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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