Il Gran Premio Paolo Benelli 2026 si è concluso con una serata di gala che ha riunito oltre 800 persone, tra ospiti, collaboratori e familiari. L’evento ha celebrato i vincitori della competizione, onorando i campioni con momenti dedicati e premiazioni ufficiali. La serata ha visto la partecipazione di molte figure legate all’azienda e al mondo delle competizioni motoristiche. La festa si è svolta in un’atmosfera di festa e riconoscimento per i risultati ottenuti.

Il Gran Premio Paolo Benelli 2026 omaggia i suoi vincitori con una serata di gala chiamando a raccolta oltre 800 invitati tra ospiti, collaboratori e famigliari. Oltre 200 i dipendenti di Benelli Armi che hanno preso parte alla competizione. Primo classificato nella disciplina tiro a volo si è classificato Luca Giorgini che ha ottenuto il punteggio di 23 su 25 piattelli, argento per Aluigi Michele e terzo posto per Scardacchi Stefano, entrambi con 21 su 25. Per la classifica Lady, oro di Chiara Bastianelli, secondo posto di Anna Maria Teseo e terza classificata Eleonora Verdini. Nella disciplina ad aria compressa, Samuele Venerucci ha vinto con il punteggio di 83 su 100, argento per Lucia Caldari e bronzo per Simone Tortora, entrambi con 80 su 100. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gran Premio Paolo Benelli: l’azienda onora i campioni

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