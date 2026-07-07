Gotland l’isola svedese che rischia l’invasione in caso di attacco russo alla Nato

Notizia in breve

L’isola svedese di Gotland, considerata strategicamente importante, è stata nuovamente militarizzata da Stoccolma, che ha rafforzato le sue difese in risposta alle tensioni con la Russia. Un’esercitazione con piloti ucraini di droni ha evidenziato rischi e vulnerabilità, suscitando preoccupazioni sulla possibilità di un’invasione in caso di attacco russo alla NATO. La regione del Baltico è al centro di queste tensioni, e il controllo dell’isola rappresenta un elemento chiave in eventuali conflitti.