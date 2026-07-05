L’isola svedese che si prepara all’invasione russa Chi prende Gotland controlla il Baltico | 4.500 soldati pronti a difenderla

Un’isola svedese nel Baltico, con circa 60.000 abitanti, si prepara a una possibile invasione russa. Quattro mila cinquecento soldati sono schierati per proteggerla, in quanto il controllo dell’isola garantisce l’accesso al Baltico. La presenza militare si intensifica, con esercitazioni e rafforzamenti delle difese. La regione è considerata strategica per la sicurezza del Nord Europa e della NATO. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Roma, 5 luglio 2026 – Nel mar Baltico c’è un’isola di poco più di 60mila anime, popolare meta di vacanze estive per gli svedesi, diventata simbolo della strategia difensiva del Nord Europa. Gotland, la più grande tra le isole della Svezia, sta vivendo una fase di militarizzazione senza precedenti per il timore, mai così acceso, di una possibile aggressione russa. È il Guardian a raccontare in un approfondimento come Stoccolma stia accelerando i programmi di difesa e di deterrenza per cercare di evitare che il territorio, cruciale per gli equilibri dell’intera regione, possa un giorno cadere nelle mani di Mosca. epa08624989 A handout photo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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