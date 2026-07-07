Golf Kimi Pulga secondo ai Nazionali Sandro Severi è pronto per i ’pro’

Sabato al Modena Golf & Country Club, Kimi Pulga ha concluso al secondo posto ai Campionati Nazionali Baby. La competizione si è svolta con numerosi giovani partecipanti, e Pulga ha ottenuto il miglior risultato tra i concorrenti. Nel frattempo, Sandro Severi si prepara per le gare tra professionisti, con l’obiettivo di affrontare le competizioni di livello superiore. La giornata ha visto anche altri giovani atleti impegnati sul campo.

Sabato il fine settimana agonistico del Modena Golf & Country Club si è aperto con i festeggiamenti per Kimi Pulga che ha conquistato uno straordinario secondo posto ai Campionati Nazionali Baby. In campo l’ottavo appuntamento con la Weekly Bper Banca Cup. Sandro Severi ha messo in mostra un ottimo livello di gioco imponendosi grazie a un giro in 72 colpi, gli stesso del par previsto per i professionisti. In prima categoria Piercarlo Rossi (38) ha avuto la meglio su Alberto Caselli, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Katsuhiko Uemura ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per Florio Tardelli fermatosi a quota 36. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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