Durante una partita di calcio negli Stati Uniti, sono state utilizzate coreografie spettacolari con luci e fuochi d'artificio per intrattenere il pubblico. La scena ha visto anche un grande schermo che trasmetteva immagini e messaggi promozionali, mentre i giocatori indossavano divise colorate e vistose. La gestione dell’evento ha puntato molto sull’effetto visivo, creando un’atmosfera da vero e proprio spettacolo.

Gli americani sono maestri nel confezionare spettacolo per gli occhi e per gli sponsor, con trovate originali. E qui non ci riferiamo alla vicenda della squalifica sospesa da Trump. No, parliamo del senso degli Usa per lo show, compresi i vip convocati sugli spalti. Bene, ieri l’Ansa ha chiesto a chi lavora agli Studio’s se si può ipotizzare che questo mondiale lasci un’eredità per immagini, ispirata al soccer. “ Un film sul calcio? Mi hai fatto venire una bella idea: una squadra a cui nessuno dà due lire, con le vicende dei giocatori, degli allenatori, dei tifosi.”, ha detto Danny Huston, regista e attore figlio di John che firmò un capolavoro come Fuga per la vittoria, con Stallone in porta e veri calciatori in campo, compresi Pelé, Ardiles e Bobby Moore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Usa e il calcio: sembra un circo

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Garcia lascia De Bruyne in panchina e il Belgio strapazza gli Usa 4-1, Lukaku entra, segna e fa la Trump dance Il calcio è semplice: fai giocare i più forti e vinci le partite. Garcia si sta dimostrando un grande allenatore, coraggioso. Lukaku, terzo gol al Mondial x.com

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