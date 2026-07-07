Gli Usa e il calcio | sembra un circo
Durante una partita di calcio negli Stati Uniti, sono state utilizzate coreografie spettacolari con luci e fuochi d'artificio per intrattenere il pubblico. La scena ha visto anche un grande schermo che trasmetteva immagini e messaggi promozionali, mentre i giocatori indossavano divise colorate e vistose. La gestione dell’evento ha puntato molto sull’effetto visivo, creando un’atmosfera da vero e proprio spettacolo.
Gli americani sono maestri nel confezionare spettacolo per gli occhi e per gli sponsor, con trovate originali. E qui non ci riferiamo alla vicenda della squalifica sospesa da Trump. No, parliamo del senso degli Usa per lo show, compresi i vip convocati sugli spalti. Bene, ieri l’Ansa ha chiesto a chi lavora agli Studio’s se si può ipotizzare che questo mondiale lasci un’eredità per immagini, ispirata al soccer. “ Un film sul calcio? Mi hai fatto venire una bella idea: una squadra a cui nessuno dà due lire, con le vicende dei giocatori, degli allenatori, dei tifosi.”, ha detto Danny Huston, regista e attore figlio di John che firmò un capolavoro come Fuga per la vittoria, con Stallone in porta e veri calciatori in campo, compresi Pelé, Ardiles e Bobby Moore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Temi più discussi: Il calcio si prende gli Usa. L’America, per una volta, ha accettato il mondo; Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Belgio-Usa 4-1: che fine farà il calcio americano dopo il Mondiale?; Mondiali: con gli Usa fuori, eliminati tutti e tre i paesi ospitanti.
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Per una Nazionale di Calcio assente pesante ai Mondiali di Usa, Messico e Canada, ad una nazionale che, nonostante mille difficoltà, è sempre vincente negli States. Ovvero la Nazionale italiana del vino, progetto promosso da Coldiretti in occasione dei M facebook
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