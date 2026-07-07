Gli ecocentri sono aree attrezzate accessibili ai cittadini per lo smaltimento di rifiuti non raccolti tramite il servizio porta a porta. Uno di questi è stato aperto quasi due anni fa in via Paronese. Questi spazi permettono di conferire materiali come rifiuti ingombranti, elettronici e altri speciali. La presenza di ecocentri mira a facilitare il corretto smaltimento e il riciclo di diverse tipologie di rifiuti.

Gli Ecocentri, come quello inaugurato quasi due anni fa in via Paronese, sono aree attrezzate accessibili a tutti i cittadini dove è possibile conferire i rifiuti che non possono essere raccolti attraverso il servizio porta a porta. Si tratta in particolare di rifiuti ingombranti, pericolosi e non, tra cui elettrodomestici, batterie, oli esausti, lampade e neon, legno, metallo, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, vernici, solventi, inerti, oltre a indumenti usati, carta, cartone e Raee come TV e monitor. All’ingresso l’operatore di Plures Alia registra l’utente e verifica visivamente i materiali conferiti, identificandone la tipologia e indicando i cassoni corretti in cui depositarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli ecocentri. Ecco gli alleati nella lotta al degrado

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