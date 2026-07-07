Le nozze reali sono spesso ricordate per gli abiti da sposa sontuosi e scenografici, che sembrano usciti da una favola. Tuttavia, alcuni tra i più recenti matrimoni di membri della famiglia reale hanno visto scelte di abiti più semplici e meno principesche rispetto al passato. Questi vestiti meno elaborati sono stati comunque notati e hanno suscitato interesse, evidenziando una tendenza a preferire stili più sobri e moderni rispetto ai tradizionali abiti da favola.

La storia royal è infatti piena di creazioni sontuose, candide, scenografiche, anzi, oseremmo dire da favola, che ancora oggi, a distanza di anni, ispirano (alcuni di più, altri un po' meno) e fanno sognare. Eppure, in mezzo a così tanti metri di tessuto tassativamente bianco e a così tanta tradizione cucita tra orli, gonne vaporose e corpetti tempestati di cristalli, c'è chi, negli anni, è andato controcorrente, sfoderando per il proprio giorno abiti totalmente fuori dalle convenzioni e lontani anni luce dal classico immaginario reale. Stiamo parlando di scelte di colore insolite - come il nero e il rosso scelti da Marina Ogilvy, ad esempio -, ma anche di lunghezze ridotte per un sì di stampo regale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli abiti da sposa delle reali meno principeschi di sempre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gli abiti da sposa Royal più belli di sempre! Scopriamoli insieme

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: E se il giorno più bello della vita fosse un altro? Non solo indimenticabili abiti da sposa: i look di fidanzamento più belli delle reali

Gli abiti da sposa di Micaela Ramazzotti che nessuno si aspettava: ma i social sono impazziti per un dettaglioGli abiti da sposa indossati dall’attrice sono stati al centro dell’attenzione sui social, attirando l’interesse di molti utenti.

Temi più discussi: Ludovica Pagani ed El Shaarawy: tre abiti da sposa per lei, tre completi da sposo per lui; L’abito da sposa di Taylor Swift è una creazione Dior firmata Jonathan Anderson; L'abito da sposa di Taylor Swift è firmato Dior; È stato svelato lo stilista dell'abito da sposa di Taylor Swift.

L’abito da sposa di Taylor Swift resta ancora segretissimo, ma intanto il matrimonio con Travis Kelce ha già avuto il suo red carpet: dagli abiti lunghi agli smoking, ecco cosa hanno indossato gli invitati x.com

Abiti da sposa taglie forti reddit

Aurora Ramazzotti, i quattro abiti da sposa: il cappellino, l'omaggio a Michelle Hunziker e lo slip dress per la festaUn matrimonio indimenticabile vuole un abito che lasci il segno. Ma per le tanto attese nozze con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti di vestiti da sposa ne ha sfoggiati almeno quattro. ilmessaggero.it

L'abito da sposa di Taylor Swift è finalmente stato svelato (e c'è Dior dietro la magia)Taylor Swift ha scelto un abito da sposa haute couture Dior firmato Jonathan Anderson. Ecco tutti i dettagli e l'ispirazione dietro il look. cosmopolitan.com