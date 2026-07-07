Giro d’Austria 2026 | Jan Christen il più atteso diversi italiani al via
Domani prende il via la 75ª edizione del Giro d’Austria, una corsa a tappe di categoria 2 con cinque frazioni previste. Tra i partecipanti, spicca il nome di Jan Christen, considerato il corridore più atteso. La gara si svolge a partire da Graz e vede anche diversi italiani in gara. La competizione si concluderà nel giro di pochi giorni, con tappe distribuite nel territorio austriaco.
Non solo Tour de France. Scatta domani da Graz il Giro d’Austria, giunto alla sua 75ma edizione. Corsa a tappe (cinque le frazioni in programma) di categoria 2.1, quindi di livello non altissimo, ma con alcune squadre World Tour e diversi corridori interessanti al via. PERCORSO E TAPPE. Tante, tantissime salite in programma. Percorso ovviamente da scalatori. Se la prima giornata è mossa, con diversi strappi, quella più attesa è la seconda con l’arrivo in salita sul durissimo Großglockner. Anche terza e quarta tappa vedono spesso e volentieri la strada salire, mentre l’ultima, che porta a Vienna, è forse quella più tranquilla. Tappa 1 (0807): Graz – Gamlitz (187,8 km) Tappa 2 (0907): Bad Kleinkirchheim – Großglockner (188,8 km) Tappa 3 (1007): Lienz – St. 🔗 Leggi su Oasport.it
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