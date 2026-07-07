Non solo Tour de France. Scatta domani da Graz il Giro d’Austria, giunto alla sua 75ma edizione. Corsa a tappe (cinque le frazioni in programma) di categoria 2.1, quindi di livello non altissimo, ma con alcune squadre World Tour e diversi corridori interessanti al via. PERCORSO E TAPPE. Tante, tantissime salite in programma. Percorso ovviamente da scalatori. Se la prima giornata è mossa, con diversi strappi, quella più attesa è la seconda con l’arrivo in salita sul durissimo Großglockner. Anche terza e quarta tappa vedono spesso e volentieri la strada salire, mentre l’ultima, che porta a Vienna, è forse quella più tranquilla. Tappa 1 (0807): Graz – Gamlitz (187,8 km) Tappa 2 (0907): Bad Kleinkirchheim – Großglockner (188,8 km) Tappa 3 (1007): Lienz – St. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Austria 2026: Jan Christen il più atteso, diversi italiani al via

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