Giro d’Austria 2026 | Jan Christen il più atteso diversi italiani al via

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani prende il via la 75ª edizione del Giro d’Austria, una corsa a tappe di categoria 2 con cinque frazioni previste. Tra i partecipanti, spicca il nome di Jan Christen, considerato il corridore più atteso. La gara si svolge a partire da Graz e vede anche diversi italiani in gara. La competizione si concluderà nel giro di pochi giorni, con tappe distribuite nel territorio austriaco.

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Non solo Tour de France. Scatta domani da Graz il Giro d’Austria, giunto alla sua 75ma edizione. Corsa a tappe (cinque le frazioni in programma) di categoria 2.1, quindi di livello non altissimo, ma con alcune squadre World Tour e diversi corridori interessanti al via. PERCORSO E TAPPE. Tante, tantissime salite in programma. Percorso ovviamente da scalatori. Se la prima giornata è mossa, con diversi strappi, quella più attesa è la seconda con l’arrivo in salita sul durissimo Großglockner. Anche terza e quarta tappa vedono spesso e volentieri la strada salire, mentre l’ultima, che porta a Vienna, è forse quella più tranquilla. Tappa 1 (0807): Graz – Gamlitz (187,8 km) Tappa 2 (0907): Bad Kleinkirchheim – Großglockner (188,8 km) Tappa 3 (1007): Lienz – St. 🔗 Leggi su Oasport.it

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