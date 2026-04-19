Natale di Roma 2026 | quattro giorni di eventi gratuiti tra musica arte e storia

Dal 19 al 22 aprile, Roma ospiterà nuovamente il Natale di Roma, un evento che celebra la nascita della città con quattro giorni di iniziative gratuite. Durante questa manifestazione, vengono organizzati eventi di musica, arte e storia in diverse zone della capitale, coinvolgendo il pubblico in attività culturali di vario genere. La manifestazione si svolge ogni anno e richiama numerosi visitatori interessati a scoprire le tradizioni e la storia della città.

Dal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Per il 2779° anniversario della fondazione, la città si anima con concerti, visite guidate, itinerari urbani e appuntament i tra i luoghi più iconici e i quartieri meno centrali, coinvolgendo cittadini e visitatori in un grande racconto collettivo. Cuore delle celebrazioni sarà la giornata del 21 aprile, quando la musica invaderà il centro storico con i concerti delle bande delle Forze Armate.🔗 Leggi su Funweek.it Nis, Serbia: The Birthplace of Constantine the Great, Walking Tour 4K Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | 2779° Natale di Roma, tutti gli eventi in programma; Natale di Roma 2026; Natale di Roma 2026: rievocazioni, visite e musica per un weekend che celebra la Capitale; 2779° NATALE DI ROMA. Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. Per il 2779° anniversario della fondazione, la ... funweek.it Natale di Roma 2026: ecco il programma completo del 21 aprile con visite e concerti gratisNatale di Roma 2026, il 21 aprile Roma celebra il 2779° anniversario con cerimonie in Campidoglio, visite gratis e concerti diffusi nel centro. ilquotidianodellazio.it Circo Massimo, Roma Natale di Roma 2026 Ramutha alla “conquista” di Roma Il suo desiderio realizzato grazie al gruppo Ninfe Nereidi Danze Antiche #natalediroma #etruschi #romani #danzeantiche #rievocazione facebook 2779° #Natale di #Roma domenica #19aprile #corteo storico dalle ore 07:30 alle ore 16:30 modifiche alla #viabilità nell'area del #CircoMassimo e #PiazzaVenezia shorturl.at/ZeFtS #viabiliLAZ x.com