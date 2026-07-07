Un psichiatra ha dichiarato che Donald Trump cerca di umiliare Giorgia Meloni. La sentenza è arrivata poco prima del vertice Nato di Ankara, mentre le tensioni tra Washington e il governo italiano si intensificano. Trump ha continuato a provocare Meloni, alimentando un clima di crescente freddezza tra le due parti. La situazione si mantiene tesa a pochi giorni dall'incontro internazionale, senza segnali di distensione.

Donald Trump non smette di provocare Giorgia Meloni e, alla vigilia del vertice Nato di Ankara, il clima tra Washington e Palazzo Chigi si fa sempre più gelido. L'ultimo episodio è il meme pubblicato dal presidente americano su Truth, con una foto che lo ritrae insieme alla premier durante il G7 di Evian e la scritta “restraining order needed”, ovvero “ servirebbe un ordine restrittivo ”. Un affondo che ha riacceso il dibattito sulle reali intenzioni del tycoon e sul significato politico dei suoi attacchi. Secondo Claudio Mencacci, co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito di Neuroscienze dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, dietro quella provocazione non ci sarebbe alcun elemento riconducibile a un disturbo mentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, la sentenza dello psichiatra: "Trump vuole umiliarla. La sua è la risposta più efficace"

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Giorgia Meloni: Premiê italiana desmente Donald Trump após fala polêmica sobre o G7

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