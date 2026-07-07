Giocando con le note | Gianluigi Trovesi chiude a Bergamo la rassegna Il Centro della Musica
Sabato 11 luglio al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti si è tenuto un concerto di musica mista tra jazz, classica e improvvisazione. L’evento, inserito nella rassegna Il Centro della Musica, ha visto la partecipazione del Gruppo Fiati Musica Aperta e Marco Remondini. La serata ha concluso la programmazione di questa stagione musicale a Bergamo.
L’EVENTO. Al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti sabato 11 luglio un concerto tra jazz, musica classica e improvvisazione con il Gruppo Fiati Musica Aperta e Marco Remondini. Si chiude con un incontro speciale tra scrittura, improvvisazione e memoria musicale la quinta edizione de Il Centro della Musica, la rassegna promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Sabato 11 luglio 2026, alle 17, il Ridotto «Gavazzeni» del Teatro Donizetti ospiterà il concerto conclusivo con protagonisti Gianluigi Trovesi e il Gruppo Fiati Musica Aperta, insieme al violoncellista Marco Remondini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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