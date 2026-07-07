Giocando con le note | Gianluigi Trovesi chiude a Bergamo la rassegna Il Centro della Musica

Notizia in breve

Sabato 11 luglio al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti si è tenuto un concerto di musica mista tra jazz, classica e improvvisazione. L’evento, inserito nella rassegna Il Centro della Musica, ha visto la partecipazione del Gruppo Fiati Musica Aperta e Marco Remondini. La serata ha concluso la programmazione di questa stagione musicale a Bergamo.