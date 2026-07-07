Ginnastica Ritmica | all’Unipol Forum di Assago a Milano la Finalissima 2026 info biglietti e come vederla

Dal 10 al 12 luglio 2026, l’Unipol Forum di Assago ospiterà la finale della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La competizione assegnerà i titoli stagionali e influenzerà le valutazioni per i prossimi campionati mondiali. Sono stati aperti i canali per l’acquisto dei biglietti e per seguire l’evento.

L’Unipol Forum di Assago ospiterà la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica dal 10 al 12 luglio 2026. L’appuntamento milanese assegnerà i titoli stagionali e definirà i valori in vista dei successivi campionati mondiali. La manifestazione registra numeri da record con la presenza di 50 federazioni, oltre 90 individualiste e 33 squadre. In totale scenderanno in pedana più di 200 atlete, assistite da 142 tecnici e valutate da 65 giudici. Questo evento chiude il circuito dopo le tappe già disputate a Sofia, Tashkent e Baku. I riflettori sono puntati sulla campionessa tedesca Darja Varfolomeev, favorita a clavette e nastro, insidiata dall’ucraina Taisiia Onofriichuk e dalla russa Mariia Borisova. 🔗 Leggi su Sportface.it

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