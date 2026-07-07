La Regione ha annunciato che continuerà a sostenere Gilmar attraverso gli strumenti pubblici disponibili, per affrontare le difficoltà attuali. Lo scopo è preservare l’impresa e i posti di lavoro, riconoscendo l’importanza di questa realtà produttiva come simbolo del made in Italy. La decisione si inserisce in un percorso di supporto alle aziende in crisi, senza specificare le misure concrete o i tempi di intervento.

"La Regione è pronta a dare il sostegno con gli strumenti pubblici a disposizione alla Gilmar così da superare l’attuale fase di difficoltà, salvaguardando l’impresa e l’occupazione di una eccellenza produttiva del nostro territorio, una storica impresa simbolo del made in Italy nel mondo". Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia (foto), concludendo in Regione a Bologna il tavolo di salvaguardia occupazionale per la storica azienda del fashion riminese Gruppo Gilmar Spa di San Giovanni in Marignano. Presenti i vertici aziendali, Confindustria, le sindache di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, e di Cattolica, Franca Foronchi, le organizzazioni sindacali, nonché i rappresentanti deille lavoratrici e de lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gilmar, si va avanti con gli ammortizzatori

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