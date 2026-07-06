L’ex presidente della Camera ha criticato pubblicamente l’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che ammirare Putin non è più un tabù per un leader di destra. Contestualmente, ha preso posizione sul futuro del Quirinale, intervenendo sul ruolo dei presidenti di destra. Le dichiarazioni sono state fatte durante un evento pubblico, senza riferimenti a nomi specifici o dettagli sui contesti.

L’ex presidente della Camera Gianfranco Fini è tornato al centro del dibattito politico con una serie di dichiarazioni che spaziano dalla politica internazionale al futuro del Quirinale. Ospite della trasmissione Filorosso su Rai 3, Fini ha rivolto dure critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendolo un leader con una concezione del potere vicina ai modelli autocratici, per poi affrontare anche il tema dell’elezione del prossimo capo dello Stato, sostenendo che l’ipotesi di un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerata un tabù. L’ex leader della destra italiana ha spiegato di sentirsi oggi libero di esprimere le proprie opinioni senza i vincoli imposti dagli incarichi istituzionali ricoperti in passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Fini attacca Trump e interviene sul Quirinale: “Ammira Putin, un presidente di destra non è più un tabù”

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