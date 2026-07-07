Giacomo Spadoni è stato il protagonista della tappa del campionato italiano assoluto di beach volley al Marina Bay di Marina di Ravenna, organizzata da Orbite. La competizione si è svolta sulla spiaggia, con Spadoni che ha partecipato attivamente alla gara. La tappa ha attirato numerosi spettatori e atleti, con Spadoni che ha mostrato entusiasmo e impegno durante l’evento.

Giacomo Spadoni è stato il grande protagonista della tappa del campionato italiano assoluto di beach volley che, organizzata da Orbite, si è disputata al Marina Bay di Marina di Ravenna. Il beacher lavezzolese si è imposto in coppia col fanese Marco Ulisse al termine di un percorso sudatissimo, culminato in finale col 2-1 (22-20, 19-21, 15-13) contro SiccardiCamozzi. Il torneo femminile è stato vinto da Chiara They e Sara Breidenbach. Spadoni, come si arriva a vincere una tappa del Campionato italiano? "Ho iniziato a 9 anni con la pallavolo a Conselice, facendo tutta la trafila fino alla serie C". La folgorazione per il beach volley? "Mia mamma Olga, ex pallavolista, mi ha messo il pallone in mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giacomo Spadoni in Orbite al Marina Bay: "Amo questo sport, sei sempre protagonista"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ulisse e Spadoni conquistano Marina di Ravenna: prima gioia tricolore, bis They-BreidenbachMarco Ulisse e Giacomo Spadoni hanno vinto la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Marina di Ravenna, segnando il loro...

C’è ancora spazio in orbite sempre più affollate?L’articolo pubblicato su Linkiesta Etc analizza la crescente congestione delle orbite terrestri, dove i satelliti continuano a essere lanciati...