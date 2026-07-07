I vicoli del suq nella Città Vecchia di Gerusalemme sono rimasti vuoti e silenziosi, un fenomeno insolito rispetto alla consueta frenesia di visitatori e commercianti. La zona, solitamente affollata, presenta ora un’atmosfera calma e deserta, con poche persone che si muovono tra le bancarelle chiuse. La situazione ha attirato l’attenzione di chi frequenta normalmente il luogo, evidenziando un cambiamento temporaneo nel ritmo della zona storica.

Gerusalemme: Un Silenzio Inusuale nei Vicoli del Suq. GERUSALEMME (ITALPRESS) – I vicoli del suq nella città vecchia di Gerusalemme, spesso brulicanti di vita, oggi sembrano avvolti da un silenzio inaspettato. Solo poche settimane dopo il conflitto iniziato il 7 ottobre 2023, la situazione turistica è drasticamente cambiata. Dove un tempo si sentivano conversazioni in inglese, francese e altre lingue, oggi dominano l’ebraico e l’arabo dei locali e dei pochi visitatori. In queste strade storiche, che rappresentano un crocevia per le tre grandi religioni monoteiste, la vita quotidiana è segnata da una quiete insolita. Molti negozi rimangono aperti e le merci sono esposte come sempre, ma i commercianti si trovano di fronte a un calo significativo dei clienti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gerusalemme: la Città Vecchia, silenziosa e affascinante, attende il ritorno dei turisti.

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes

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