Geopolitica e orizzonti mondiali Torna ‘Casale Cineforum’ A colloquio con Fabbri e Sommi
Questa sera alle 20 in piazza Cavalli si terrà una serata dedicata a geopolitica e temi mondiali, con ospiti Dario Fabbri e Luca Sommi. È la settima edizione della rassegna cinematografica ‘Casale Cineforum’, che ha visto il successo della serata con Antonio Scurati e il rinvio di quella con Sigfrido Ranucci al 3 settembre a causa del maltempo. La manifestazione prosegue dopo la prima serata e il rinvio.
Giro di boa per l’edizione numero 7 della rassegna cinematografica ‘ Casale Cineforum ’ di Casalfiumanese. Dopo il successo della serata d’esordio con Antonio Scurati e il rinvio forzato causa maltempo di quella con Sigfrido Ranucci, posticipata al 3 settembre, questa sera dalle 20 ospiti di piazza Cavalli Dario Fabbri e Luca Sommi. Il primo, analista geopolitico, guiderà il pubblico attraverso il suo approfondimento dal titolo ‘ Il Mondo non Muore Mai ’. Un viaggio tra equilibri globali, potere e scenari che cambiano ogni giorno e che spesso comprendiamo tardi. Al suo fianco, a condurre il dialogo, il giornalista e volto televisivo Luca Sommi, una delle voci più apprezzate del panorama dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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