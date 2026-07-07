Geopolitica e orizzonti mondiali Torna ‘Casale Cineforum’ A colloquio con Fabbri e Sommi

Notizia in breve

Questa sera alle 20 in piazza Cavalli si terrà una serata dedicata a geopolitica e temi mondiali, con ospiti Dario Fabbri e Luca Sommi. È la settima edizione della rassegna cinematografica ‘Casale Cineforum’, che ha visto il successo della serata con Antonio Scurati e il rinvio di quella con Sigfrido Ranucci al 3 settembre a causa del maltempo. La manifestazione prosegue dopo la prima serata e il rinvio.