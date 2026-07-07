Geolier ha scelto di restare vicino a Napoli | la sua spettacolare villa ha una vista che lascia senza parole

Geolier ha acquistato una villa vicino a Napoli, che si affaccia su un panorama suggestivo. La proprietà si trova in una posizione elevata, offrendo una vista panoramica sulla città e sui dintorni. La casa presenta un’ampia area esterna e finiture di pregio. Il cantante ha deciso di mantenere la residenza in questa regione, nonostante le possibilità di trasferirsi in altre località italiane di prestigio. La villa è stata scelta per la sua posizione e le caratteristiche architettoniche.

Il successo avrebbe potuto portarlo ovunque, con una villa sul lago di Como, un attico nel centro di Milano o una residenza esclusiva nella Capitale. Invece Geolier ha fatto una scelta diversa e dopo aver conquistato l’Italia con il secondo posto al Festival di Sanremo 2024 e aver riempito gli stadi, il rapper ha deciso di restare vicino alla sua terra, acquistando una spettacolare villa a Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei. Quando il 26 giugno 2026 è salito sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona per il primo dei tre concerti sold out, Emanuele Palumbo aveva già chiuso simbolicamente un cerchio. Il ragazzo cresciuto a Secondigliano era tornato nella sua città da protagonista assoluto della musica italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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