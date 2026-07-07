Garnacho asta a tre in Italia | Roma insidiata da Napoli e Como

Notizia in breve

Un'asta si sta svolgendo in Italia per il trasferimento di Garnacho, con Roma, Napoli e Como coinvolte. La trattativa è ancora in fase iniziale e il club giallorosso è consapevole della competizione. Tra i nomi monitorati per l’attacco figura anche Alejandro Garnacho, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sull’esito della trattativa o sulle offerte ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.