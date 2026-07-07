Garnacho asta a tre in Italia | Roma insidiata da Napoli e Como
Un'asta si sta svolgendo in Italia per il trasferimento di Garnacho, con Roma, Napoli e Como coinvolte. La trattativa è ancora in fase iniziale e il club giallorosso è consapevole della competizione. Tra i nomi monitorati per l’attacco figura anche Alejandro Garnacho, ma non ci sono ancora dettagli definitivi sull’esito della trattativa o sulle offerte ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.
Non sarà una trattativa semplice, e la Roma lo sa bene. Tra i nomi seguiti dal club giallorosso per rinforzare l’attacco c’è anche Alejandro Garnacho, esterno argentino del Chelsea, ma la pista si preannuncia in salita fin da ora, per due motivi che si intrecciano: il prezzo fissato dal club inglese e la concorrenza, foltissima, che si è già mossa sul giocatore. Il Napoli in pole in Italia. A rendere più complicata la strada verso Trigoria c’è soprattutto il Napoli, che secondo quanto riportato da teamtalk.com rappresenta al momento il club italiano più concreto su Garnacho. Una candidatura che pesa, considerando il peso economico e sportivo che gli azzurri possono mettere sul piatto rispetto alle altre pretendenti nostrane, e che colloca il club campano un passo avanti nella corsa all’argentino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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